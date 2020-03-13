Микель Артета заразился коронавирусом

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Микель Артета инфицирован коронавирусом COVID-19.

Лондонский клуб объявил, что сегодня база клуба была закрыта, а сотрудники, контактировавшие с Артетой в последнее время, находятся в изоляции.

Вся первая команда «канониров», тренерский штаб, а также значительное количество сотрудников базы будут помещены на карантин. Это коснется и определенное число людей из клубной академии, которую тоже закрыли в качестве меры предосторожности.