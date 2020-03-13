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Микель Артета заразился коронавирусом
13.03.2020 01:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Лондонский клуб объявил, что сегодня база клуба была закрыта, а сотрудники, контактировавшие с Артетой в последнее время, находятся в изоляции.
Вся первая команда «канониров», тренерский штаб, а также значительное количество сотрудников базы будут помещены на карантин. Это коснется и определенное число людей из клубной академии, которую тоже закрыли в качестве меры предосторожности.
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета инфицирован коронавирусом COVID-19.
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