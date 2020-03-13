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Смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти отменены из-за угрозы коронавируса, гонки преследования состоятся
13.03.2020 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Смешанные эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти отменены из-за угрозы
Пасьюты пройдут 14 марта, сингл-микст и смешанная эстафета должны были состояться 15 марта.
«После встречи с тренерами
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Смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти отменены из-за угрозы коронавируса, гонки преследования состоятся
Смешанные эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти отменены из-за угрозы коронавируса, гонки преследования состоятся.
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