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Смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти отменены из-за угрозы коронавируса, гонки преследования состоятся

13.03.2020 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Смешанные эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти отменены из-за угрозы коронавируса, гонки преследования состоятся.

Пасьюты пройдут 14 марта, сингл-микст и смешанная эстафета должны были состояться 15 марта.

«После встречи с тренерами IBU решил, что завтрашние гонки преследования будут последними соревнованиями сезона. Эстафеты в воскресенье отменены», – говорится в сообщении IBU.

 
 
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Смешанные эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти отменены из-за угрозы коронавируса, гонки преследования состоятся.
 
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