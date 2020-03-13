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Рутенко вышел из членов исполкома БФГ
13.03.2020 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
12 марта в актовом зале РГУОР в Минске состоялось очередное заседание исполкома БФГ.
На заседании исполком удовлетворил заявление бывшего заместителя председателя БФГ Сергея Рутенко о выходе из состава членов исполкома.
Напомним, что в июне 2019 года Сергей Рутенко
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12 марта в актовом зале РГУОР в Минске состоялось очередное заседание исполкома БФГ.
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