Рутенко вышел из членов исполкома БФГ

Источник материала: Tribuna.com

12 марта в актовом зале РГУОР в Минске состоялось очередное заседание исполкома БФГ.

На заседании исполком удовлетворил заявление бывшего заместителя председателя БФГ Сергея Рутенко о выходе из состава членов исполкома.

Напомним, что в июне 2019 года Сергей Рутенко написал заявление об уходе с поста заместителя председателя БФГ после публичного конфликта с председателем федерации во время исполкома БФГ.

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