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Рутенко вышел из членов исполкома БФГ

13.03.2020 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

12 марта в актовом зале РГУОР в Минске состоялось очередное заседание исполкома БФГ.

На заседании исполком удовлетворил заявление бывшего заместителя председателя БФГ Сергея Рутенко о выходе из состава членов исполкома.

Напомним, что в июне 2019 года Сергей Рутенко написал заявление об уходе с поста заместителя председателя БФГ после публичного конфликта с председателем федерации Владимиром Коноплевым во время исполкома БФГ.

Коноплев – Рутенко: «Как зам ты мог сначала зайти ко мне в кабинет. Это на будущее тебе. Если хочешь работать замом»

Павел Башкин: «Складывается впечатление, что цель всей бывшей деятельности Рутенко в федерации гандбола – учить БГК, как работать»

«Перед разминкой – российские диджеи, перед выходом на лед – более заводные композиции». Узнали, какая музыка звучит в раздевалке хоккейного «Немана»

 
Теги: Минск
 
 
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12 марта в актовом зале РГУОР в Минске состоялось очередное заседание исполкома БФГ.
 
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