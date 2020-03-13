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Александр Руммо: «В экстралиге «Б» кто чемпион? За что мы играем? У директоров клубов нужно спросить, почему им не интересно разыграть чемпионство»

13.03.2020 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси U18 Александр Руммо поделился мнением о формате «Париматч-Экстралиги» Б.

«Сезон окончен, что тут говорить. Закончился наш «клубный чемпионат мира» между «Бобруйском», «Витебском», U18 и Барановичами. 12 игр между собой в сезоне – это перебор. Я считаю, что если есть лига, то в ней должен быть чемпион. Мы отыграли 2 сезона. В экстралиге «Б» кто чемпион? За что мы играем? Какая мотивация у команд?

У команд из переходного турнира игры закончились в феврале. Дальше что делать хоккеистам? Директора клубов принимают регламент. Нужно спросить у них, почему им не интересно разыграть чемпионство», - сказал Руммо.

«Перед разминкой – российские диджеи, перед выходом на лед – более заводные композиции». Узнали, какая музыка звучит в раздевалке хоккейного «Немана»

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси U18 Александр Руммо поделился мнением о формате «Париматч-Экстралиги» Б.
 
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