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Александр Руммо: «В экстралиге «Б» кто чемпион? За что мы играем? У директоров клубов нужно спросить, почему им не интересно разыграть чемпионство»
13.03.2020 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси U18
«Сезон окончен, что тут говорить. Закончился наш «клубный чемпионат мира» между «Бобруйском»,
У команд из переходного турнира игры закончились в феврале. Дальше что делать хоккеистам? Директора клубов принимают регламент. Нужно спросить у них, почему им не интересно разыграть чемпионство», - сказал Руммо.
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Александр Руммо: «В экстралиге «Б» кто чемпион? За что мы играем? У директоров клубов нужно спросить, почему им не интересно разыграть чемпионство»
Главный тренер сборной Беларуси U18 Александр Руммо поделился мнением о формате «Париматч-Экстралиги» Б.
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