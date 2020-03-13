Александр Руммо: «В экстралиге «Б» кто чемпион? За что мы играем? У директоров клубов нужно спросить, почему им не интересно разыграть чемпионство»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси U18 Александр Руммо поделился мнением о формате « Париматч-Экстралиги » Б.

«Сезон окончен, что тут говорить. Закончился наш «клубный чемпионат мира» между «Бобруйском», , U18 и Барановичами. 12 игр между собой в сезоне – это перебор. Я считаю, что если есть лига, то в ней должен быть чемпион. Мы отыграли 2 сезона. В экстралиге «Б» кто чемпион? За что мы играем? Какая мотивация у команд?

У команд из переходного турнира игры закончились в феврале. Дальше что делать хоккеистам? Директора клубов принимают регламент. Нужно спросить у них, почему им не интересно разыграть чемпионство», - сказал Руммо.