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Проведение всех турниров в Европе могут приостановить до сентября (The Independent)
13.03.2020 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольные власти Англии и Европы, возможно, приостановят проведение всех турниров до сентября из-за коронавируса, сообщает The Independent.
В четверг влияние пандемии коронавируса на мировой спорт достигло такой критической отметки, что с руководящими футбольными органами Англии связался правительственный комитет, и в ходе беседы было подтверждено, что
В пятницу утром было официально принято решение о приостановке проведения матчей
Однако источник, близкий к переговорам, заявил The Independent, что «идея, что мы продолжим играть к этому времени, просто нелепа».
В следующий вторник
Ожидается, что УЕФА отложит Евро-2020, приостановит Лигу чемпионов и предложит остановить проведение футбольных мероприятий по всему континенту.
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Футбольные власти Англии и Европы, возможно, приостановят проведение всех турниров до сентября из-за коронавируса, сообщает The Independent.
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