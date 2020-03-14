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Поставщиков Евро-2020 попросили прекратить подготовку к турниру из-за переноса
14.03.2020 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации The Athletic, фирмам-поставщикам турнира уже было объявлено о том, чтобы они остановили подготовку к турниру и начали думать, как провести его летом следующего года.
В четверг появилась информация, что УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на лето 2021 года 17 марта.
Это связано с пандемией коронавируса.
Чемпионат Европы запланирован на лето 2020 года и должен начаться 12 июня и пройти в 11 странах.
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УЕФА, скорее всего, в ближайшее время объявит о переносе сроков проведения Евро-2020.
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