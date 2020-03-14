Поставщиков Евро-2020 попросили прекратить подготовку к турниру из-за переноса

Источник материала: Tribuna.com

, скорее всего, в ближайшее время объявит о переносе сроков проведения .

По информации The Athletic, фирмам-поставщикам турнира уже было объявлено о том, чтобы они остановили подготовку к турниру и начали думать, как провести его летом следующего года.

В четверг появилась информация, что УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на лето 2021 года 17 марта.

Это связано с пандемией коронавируса.

Чемпионат Европы запланирован на лето 2020 года и должен начаться 12 июня и пройти в 11 странах.