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Большинство клубов АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон не будет доигран (The Telegraph)
14.03.2020 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня из-за пандемии коронавируса официально было принято решение о приостановке проведения матчей АПЛ, а также Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 до 4 апреля.
The Telegraph в прошлом месяце писал, что в регламенте нет каких-либо правил, регулирующих возможные действия при досрочном завершении чемпионата.
Однако один из высокопоставленных руководителей клуба АПЛ сообщил, что немногие выступают против присуждения чемпионства «Ливерпулю», для которого титул станет первым за 30 лет.
Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице, опережая после 29-го тура
Также Премьер-лига рассматривает вариант проведения следующего сезона с 22 командами-участниками.
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Большинство клубов АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон не будет доигран (The Telegraph)
«Ливерпуль» могут признать чемпионом Англии, даже если сезон не будет доигран, сообщает The Telegraph.
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