Новости спорта

Финская биатлонистка объявила о завершении спортивной карьеры.

37-летняя спортсменка является трехкратной победительницей общего зачета Кубка мира (2010/11, 2013/14, 2014/15), чемпионкой мира, серебряным и четырехкратным бронзовым призером ЧМ.

На ее счету 27 побед на этапах Кубка мира, всего она поднималась на пьедестал почета 87 раз (27-34-24).

Последнюю гонку в карьеру Мякяряйнен проведет 14 марта на этапе Кубка мира в Контиолахти.

