ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Опасайся коронавируса, опасайся сборной Франции». Французы уронили Фуркада, когда качали его после гонки

15.03.2020 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Французские биатлонисты уронили своего соотечественника Мартена Фуркада, когда качали его после победы в пасьюте на этапе Кубка мира в Контиолахти. 

Видео в инстаграме поделился словенский биатлонист Яков Фак

«Опасайся коронавируса, опасайся сборной Франции. Поздравляю Мартена и всю команду с великолепным сезоном», – написал Фак. 

Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад завершил спортивную карьеру. 

«Я посвятил биатлону прекрасную часть жизни, а он взамен дал мне все». Пронзительное письмо Мартена Фуркада

Роскошные проводы Фуркада: победа, шампанское после финиша и даже разговор с Логиновым

Публикация от Jakov Fak

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французские биатлонисты уронили своего соотечественника Мартена Фуркада, когда качали его после победы в пасьюте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика