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«Опасайся коронавируса, опасайся сборной Франции». Французы уронили Фуркада, когда качали его после гонки
15.03.2020 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Французские биатлонисты уронили своего соотечественника
Видео в инстаграме поделился словенский биатлонист
«Опасайся коронавируса, опасайся сборной Франции. Поздравляю Мартена и всю команду с великолепным сезоном», – написал Фак.
Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад завершил спортивную карьеру.
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