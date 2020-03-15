«Опасайся коронавируса, опасайся сборной Франции». Французы уронили Фуркада, когда качали его после гонки

Источник материала: Tribuna.com

Французские биатлонисты уронили своего соотечественника , когда качали его после победы в пасьюте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Видео в инстаграме поделился словенский биатлонист .

«Опасайся коронавируса, опасайся сборной Франции. Поздравляю Мартена и всю команду с великолепным сезоном», – написал Фак.

Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад завершил спортивную карьеру.

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