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15.03.2020 07:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл Большой хрустальный глобус Кубка мира в сезоне-2019/20.
Он опередил ближайшего соперника – француза Мартена Фуркада – на 2 балла.
В последней гонке сезона – пасьюте на этапе в Контиолахти – Мартен Фуркад одержал победу, Йоханнес Бо занял 4-е место. Если бы норвежец стал пятым, Кубок мира выиграл бы Фуркад.
Белорусы:
36. Антон Смольский – 133
42. Роман Елетнов – 119
48. Сергей Бочарников – 87
66. Никита Лобастов -35
81. Максим Воробей – 13
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