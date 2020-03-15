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15.03.2020 07:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл Большой хрустальный глобус Кубка мира в сезоне-2019/20. 

Он опередил ближайшего соперника – француза Мартена Фуркада – на 2 балла. 

В последней гонке сезона – пасьюте на этапе в Контиолахти – Мартен Фуркад одержал победу, Йоханнес Бо занял 4-е место. Если бы норвежец стал пятым, Кубок мира выиграл бы Фуркад. 

Белорусы:

36. Антон Смольский – 133

42. Роман Елетнов – 119

48. Сергей Бочарников – 87

66. Никита Лобастов -35

81. Максим Воробей – 13

 
 
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл Большой хрустальный глобус Кубка мира в сезоне-2019/20.
 
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