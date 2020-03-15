Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл Большой хрустальный глобус Кубка мира в сезоне-2019/20.

Он опередил ближайшего соперника – француза Мартена Фуркада – на 2 балла.

В последней гонке сезона – пасьюте на этапе в Контиолахти – Мартен Фуркад одержал победу, Йоханнес Бо занял 4-е место. Если бы норвежец стал пятым, Кубок мира выиграл бы Фуркад.

Белорусы:

36. Антон Смольский – 133

42. Роман Елетнов – 119

48. Сергей Бочарников – 87

66. Никита Лобастов -35

81. Максим Воробей – 13