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Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии. Он будет платить зарплату персоналу

15.03.2020 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Marca, гостиницы, которые принадлежат форварду, будут переделаны в больницы, а пользоваться ими можно будет безвозмездно. Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать с этих больницах.

Напомним, что Роналду находится на карантине в Португалии после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.

Розыгрыш Серии А приостановлен. Как сообщалось ранее, сезон может возобновиться 2 мая.

 

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии для борьбы с коронавирусом.
 
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