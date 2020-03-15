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UFC Fight Night 170: Чарльз Оливейра задушил Кевина Ли, Бернс нокаутировал Майю и другие результаты
15.03.2020 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня ночью в Бразилии прошел турнир UFC Fight Night 170.
В главном событии легковес UFC
Другие результаты:
Гилберт Бернс (18-3) победил
Ренато Мойкано (14-3-1) победил Дамира Хаджовича (13-6) удушающим приемом в первом раунде.
Никита Крылов (26-7) победил Джонни Уокера (17-5) единогласным решением судей.
Франсиско Тринальдо (25-7) победил Джона Макдесси (17-7) единогласным решением судей.
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Сегодня ночью в Бразилии прошел турнир UFC Fight Night 170.
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