ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бага про коронавирус: «Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так. Самое дорогое – жизнь человека»

15.03.2020 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о том, нужно ли откладывать старт чемпионата Беларуси из-за коронавируса.

- Много говорят про коронавирус. Нужно закрывать чемпионат?

– Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так. Самое дорогое – жизнь человека. Я приму любое решение: закрыть – значит закрыть. Видите, что творится.

- Появилась информация, что Юра Козлов с подозрением на коронавирус оказался в больнице.

– Юра, все будет хорошо, если вирус, не дай бог, у тебя есть, ты поправишься, вся футбольная общественность с тобой, – сказал Бага.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о том, нужно ли откладывать старт чемпионата Беларуси из-за коронавируса.
 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ обыграл минское «Динамо» восьмой раз подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика