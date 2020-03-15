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Бага про коронавирус: «Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так. Самое дорогое – жизнь человека»
15.03.2020 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о том, нужно ли откладывать старт чемпионата Беларуси из-за коронавируса.
- Много говорят про коронавирус. Нужно закрывать чемпионат?
– Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так. Самое дорогое – жизнь человека. Я приму любое решение: закрыть – значит закрыть. Видите, что творится.
- Появилась информация, что Юра Козлов с подозрением на коронавирус оказался в больнице.
– Юра, все будет хорошо, если вирус, не дай бог, у тебя есть, ты поправишься, вся футбольная общественность с тобой, – сказал Бага.
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Бага про коронавирус: «Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так. Самое дорогое – жизнь человека»
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о том, нужно ли откладывать старт чемпионата Беларуси из-за коронавируса.
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