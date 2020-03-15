Бага про коронавирус: «Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так. Самое дорогое – жизнь человека»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о том, нужно ли откладывать старт чемпионата Беларуси из-за коронавируса.

- Много говорят про коронавирус. Нужно закрывать чемпионат?

– Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так. Самое дорогое – жизнь человека. Я приму любое решение: закрыть – значит закрыть. Видите, что творится.

- Появилась информация, что Юра Козлов с подозрением на коронавирус оказался в больнице.

– Юра, все будет хорошо, если вирус, не дай бог, у тебя есть, ты поправишься, вся футбольная общественность с тобой, – сказал Бага.