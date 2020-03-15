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Егор Филипенко: «Музыка после матча с «Динамо» вообще супер. Все же знают эту классную рифму»
15.03.2020 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился мнением о музыке на «Борисов-Арене» после победы над минским «Динамо» (3:2). Отметим, что на стадионе звучала композиция
– Музыка вообще супер. Все же знают эту классную рифму.
- Ты подпевал?
– Конечно, – сказал Филипенко.
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился мнением о музыке на «Борисов-Арене» после победы над минским «Динамо» (3:2).
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