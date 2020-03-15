Егор Филипенко: «Музыка после матча с «Динамо» вообще супер. Все же знают эту классную рифму»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился мнением о музыке на «Борисов-Арене» после победы над минским «Динамо» (3:2). Отметим, что на стадионе звучала композиция «Boney M.» – «Bahama mama» .

– Музыка вообще супер. Все же знают эту классную рифму.

- Ты подпевал?

– Конечно, – сказал Филипенко.