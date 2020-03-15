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Кубок президента. 1/2 финала. Третий матч. «Динамо-Молодечно» принимает «Юность». Начало в 12.30
15.03.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройдет третий матч полуфинальной серии Кубка президента «Юность» – «Динамо-Молодечно».
Кубок президента
1/2 финала
Счет в серии: 0-2.
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Сегодня пройдет третий матч полуфинальной серии Кубка президента «Юность» – «Динамо-Молодечно».
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