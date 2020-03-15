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Кубок президента. 1/2 финала. Третий матч. «Динамо-Молодечно» принимает «Юность». Начало в 12.30

15.03.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня пройдет третий матч полуфинальной серии Кубка президента «Юность» – «Динамо-Молодечно».

Кубок президента

1/2 финала

Шахтер – Торпедо-БелАЗ 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
14 марта, 16.00, «Строитель»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 88 Кендыш, 2:0 – 90, пенальти Кендыш.
ШахтерЧесновский, Политевич, Бурко, Хадаркевич, Антич, Кендыш, Баланович, Диасамидзе (Селява, 66), Сзоке, Подстрелов (Лулаку, 75), Шиндагоридзе (Лисакович, 90).
Торпедо-БелАЗБушма, Устинов, Алисейко, Яшин, Степанов, Хачатурян, Капленко (Павлюковец, 85), Николаевич (Журневич, 81), Юсов (По, 79), Антилевский, Горбачик.
Предупреждения:
Николаевич (5), Хадаркевич (18), Капленко (43), Баланович (54), Устинов (68).

Счет в серии: 0-2.

 
 
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Сегодня пройдет третий матч полуфинальной серии Кубка президента «Юность» – «Динамо-Молодечно».
 
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