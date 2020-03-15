Козлов находится на карантине. Коронавирус пока не подтвержден

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее , полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов попал в больницу с подозрением на коронавирус.

Сегодня футболист находится на карантине, Коронавирус пока не подтвержден.

Сообщается, что футболист чувствует себя лучше.

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