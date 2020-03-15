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Козлов находится на карантине. Коронавирус пока не подтвержден
15.03.2020 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как
Сегодня футболист находится на карантине, Коронавирус пока не подтвержден.
Сообщается, что футболист чувствует себя лучше.
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Как сообщалось ранее, полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов попал в больницу с подозрением на коронавирус.
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