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Козлов находится на карантине. Коронавирус пока не подтвержден

15.03.2020 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов попал в больницу с подозрением на коронавирус.

Сегодня футболист находится на карантине, Коронавирус пока не подтвержден.

Сообщается, что футболист чувствует себя лучше.

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Как сообщалось ранее, полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов попал в больницу с подозрением на коронавирус.
 
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