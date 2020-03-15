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Клубы Серии А могут потерять до 700 млн евро, если сезон не будет доигран
15.03.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клубы
Из-за внутренних и зарубежных прав на показ чемпионата Италии, а также Кубка страны, клубы могут потерять около 430 миллионов евро, если сезон не доиграют, сообщает Football Italia со ссылкой на расчеты La Repubblica.
Кроме того, с учетом дохода в дни матчей и выручки с продажи атрибутики, цифра может возрасти до примерно 700 миллионов евро. Если сезон не будет завершен должным образом, клубы обратятся за помощью к правительству и министру спорта.
Официально Серию А приостановили до апреля, но, скорее всего, чемпионат возобновится в субботу, 2 мая.
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