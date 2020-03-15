Клубы Серии А могут потерять до 700 млн евро, если сезон не будет доигран

Источник материала: Tribuna.com

Клубы Серии А могут понести существенные финансовые потери из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за внутренних и зарубежных прав на показ чемпионата Италии, а также Кубка страны, клубы могут потерять около 430 миллионов евро, если сезон не доиграют, сообщает Football Italia со ссылкой на расчеты La Repubblica.

Кроме того, с учетом дохода в дни матчей и выручки с продажи атрибутики, цифра может возрасти до примерно 700 миллионов евро. Если сезон не будет завершен должным образом, клубы обратятся за помощью к правительству и министру спорта.

Официально Серию А приостановили до апреля, но, скорее всего, чемпионат возобновится в субботу, 2 мая.