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Клубы Серии А могут потерять до 700 млн евро, если сезон не будет доигран

15.03.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Клубы Серии А могут понести существенные финансовые потери из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за внутренних и зарубежных прав на показ чемпионата Италии, а также Кубка страны, клубы могут потерять около 430 миллионов евро, если сезон не доиграют, сообщает Football Italia со ссылкой на расчеты La Repubblica.

Кроме того, с учетом дохода в дни матчей и выручки с продажи атрибутики, цифра может возрасти до примерно 700 миллионов евро. Если сезон не будет завершен должным образом, клубы обратятся за помощью к правительству и министру спорта.

Официально Серию А приостановили до апреля, но, скорее всего, чемпионат возобновится в субботу, 2 мая.

 

 
 
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Клубы Серии А могут понести существенные финансовые потери из-за ситуации с коронавирусом.
 
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