Новость о решении Роналду превратить отели в больницы, вероятно, была фейком

Источник материала: Tribuna.com

Информация о том, что нападающий «Ювентуса» решил преобразовать свои отели в Португалии в больницы, по-видимому, оказалась недостоверной.

Сообщения о шагах, якобы предпринятых Роналду в условиях пандемии коронавируса, распространил ряд европейских медиа, многие материалы по этой теме ссылались на испанскую газету Marca. Впоследствии публикация пропала с сайта Marca, в частности, на это обратил внимание известный бельгийский журналист Кристоф Террор.

В данный момент информация о переоснащении отелей Роналду остается, например, на сайте Marca Claro , ориентированном на Мексику.

Как отмечает итальянская La Repubblica, Marca удалила исходный материал о действиях 35-летнего португальца без каких-либо объяснений.