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Новость о решении Роналду превратить отели в больницы, вероятно, была фейком
15.03.2020 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Информация о том, что нападающий «Ювентуса»
Сообщения о шагах, якобы предпринятых Роналду в условиях пандемии коронавируса, распространил ряд европейских медиа, многие материалы по этой теме ссылались на испанскую газету Marca. Впоследствии публикация пропала с сайта Marca, в частности, на это
В данный момент информация о переоснащении отелей Роналду остается, например,
Как отмечает итальянская La Repubblica, Marca удалила исходный материал о действиях 35-летнего португальца без каких-либо объяснений.
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Информация о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил преобразовать свои отели в Португалии в больницы, по-видимому, оказалась недостоверной.
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