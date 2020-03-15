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Новость о решении Роналду превратить отели в больницы, вероятно, была фейком

15.03.2020 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Информация о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил преобразовать свои отели в Португалии в больницы, по-видимому, оказалась недостоверной.

Сообщения о шагах, якобы предпринятых Роналду в условиях пандемии коронавируса, распространил ряд европейских медиа, многие материалы по этой теме ссылались на испанскую газету Marca. Впоследствии публикация пропала с сайта Marca, в частности, на это обратил внимание известный бельгийский журналист Кристоф Террор.

В данный момент информация о переоснащении отелей Роналду остается, например, на сайте Marca Claro, ориентированном на Мексику.

Как отмечает итальянская La Repubblica, Marca удалила исходный материал о действиях 35-летнего португальца без каких-либо объяснений.

 
 
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Информация о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил преобразовать свои отели в Португалии в больницы, по-видимому, оказалась недостоверной.
 
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