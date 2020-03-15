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Мертенс о коронавирусе: «Немного вина – это решение многих проблем»
15.03.2020 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
Бельгиец выложил видео в инстаграм, на котором нападающий делает упражнения с бутылкой вина в руках.
«Мой главный жизненный совет: «Немного вина – это решение многих проблем». Жизнь на карантине», – написал
Общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 21 тысячу человек.
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Форвард «Наполи» Дрис Мертенс показал, как поддерживает форму во время карантина.
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