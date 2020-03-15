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Мертенс о коронавирусе: «Немного вина – это решение многих проблем»

15.03.2020 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс показал, как поддерживает форму во время карантина.

Бельгиец выложил видео в инстаграм, на котором нападающий делает упражнения с бутылкой вина в руках.

«Мой главный жизненный совет: «Немного вина – это решение многих проблем». Жизнь на карантине», – написал Мертенс.

 
 
 
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My greatest advice in life: “a little bit of wine is the solution to a lot of problems” #quarantainelife

Публикация от Dries Mertens (@driesmertens)

Общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 21 тысячу человек.

Как минимум у 17 спортсменов коронавирус: в Серии А (9!), НБА и Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити», болен Артета

Возможно, в Италии не будет чемпиона-2020, а команды для еврокубков назначат (по текущей таблице). Вы угадали, все из-за вируса

 
 
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Форвард «Наполи» Дрис Мертенс показал, как поддерживает форму во время карантина.
 
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