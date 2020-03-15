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Если «Славия» не выиграет Кубок Беларуси, то в квалификации ЛЕ сыграет минское «Динамо»
15.03.2020 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 1/2 финала Кубка Беларуси сыграют
Отметим, если «Славия» завоюет титул, то клуб из Мозыря получит путевку в квалификацию
Добавим, что «бело-голубые» финишировали четвертыми в чемпионате, а вчера уступили БАТЭ в Кубке (1:2, 2:3).
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В 1/2 финала Кубка Беларуси сыграют «Славия», брестское «Динамо», «Шахтер» и БАТЭ.
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