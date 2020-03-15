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Если «Славия» не выиграет Кубок Беларуси, то в квалификации ЛЕ сыграет минское «Динамо»

15.03.2020 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1/2 финала Кубка Беларуси сыграют «Славия», брестское «Динамо», «Шахтер» и БАТЭ.

Отметим, если «Славия» завоюет титул, то клуб из Мозыря получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Если же обладателем Кубка Беларуси станет один из оставшихся клубов, то в ЛЕ примет участие минское «Динамо», поскольку брестское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер» уже имеют путевки в еврокубки.

Добавим, что «бело-голубые» финишировали четвертыми в чемпионате, а вчера уступили БАТЭ в Кубке (1:2, 2:3).

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В 1/2 финала Кубка Беларуси сыграют «Славия», брестское «Динамо», «Шахтер» и БАТЭ.
 
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