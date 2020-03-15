Если «Славия» не выиграет Кубок Беларуси, то в квалификации ЛЕ сыграет минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

В 1/2 финала Кубка Беларуси сыграют «Славия» , брестское «Динамо», «Шахтер» и .

Отметим, если «Славия» завоюет титул, то клуб из Мозыря получит путевку в квалификацию . Если же обладателем Кубка Беларуси станет один из оставшихся клубов, то в ЛЕ примет участие минское «Динамо», поскольку брестское «Динамо», БАТЭ и уже имеют путевки в еврокубки.

Добавим, что «бело-голубые» финишировали четвертыми в чемпионате, а вчера уступили БАТЭ в Кубке (1:2, 2:3).

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