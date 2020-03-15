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Виталий Жуковский: «Если две команды не забили мяч за столько времени, это не хорошо… Главное, чтобы эта игра нас не сломала»
15.03.2020 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи»
– Хочется поздравить соперника с победой. Они ее заслужили. Если две команды не забили мяч за столько времени, это не хорошо… Но в первом матче дало себе знать удаления и карточки. Они перенеслись на эту игру. Ощущалось, что все пошло на пользу
Если бы было пару человек, которые могли бы усилить игру, нам было бы полегче. А так ребята отыграли 120 минут без замен. И структура у нас не ломалась. Хочу поблагодарить своих ребят. Главное, чтобы эта игра нас не сломала. Мы очень хотели победить и все для этого делали, – сказал Жуковский.
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Виталий Жуковский: «Если две команды не забили мяч за столько времени, это не хорошо… Главное, чтобы эта игра нас не сломала»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал итог матча против брестского «Динамо» (0:0, 3:5 пен.) в ответной игре 1/4 финала Кубка Беларуси.
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