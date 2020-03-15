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Виталий Жуковский: «Если две команды не забили мяч за столько времени, это не хорошо… Главное, чтобы эта игра нас не сломала»

15.03.2020 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал итог матча против брестского «Динамо» (0:0, 3:5 пен.) в ответной игре 1/4 финала Кубка Беларуси.

– Хочется поздравить соперника с победой. Они ее заслужили. Если две команды не забили мяч за столько времени, это не хорошо… Но в первом матче дало себе знать удаления и карточки. Они перенеслись на эту игру. Ощущалось, что все пошло на пользу Бреста. Но план на игру выдержали. Хотелось бы более качественной игры на контратаках, но к сожалению не всегда получалось.

Если бы было пару человек, которые могли бы усилить игру, нам было бы полегче. А так ребята отыграли 120 минут без замен. И структура у нас не ломалась. Хочу поблагодарить своих ребят. Главное, чтобы эта игра нас не сломала. Мы очень хотели победить и все для этого делали, – сказал Жуковский. 

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Теги: Брест
 
 
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 Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал итог матча против брестского «Динамо» (0:0, 3:5 пен.) в ответной игре 1/4 финала Кубка Беларуси.
 
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