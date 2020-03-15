Виталий Жуковский: «Когда Краснов пробил, вратарь выбежал на три шага. Судья говорит: «Если бы он отбил, то я бы тоже зафиксировал»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский поделился мнением о серии пенальти в матче с брестским «Динамо» (0:0, пен: 3:5)

- Как вы считаете, серия пенальти — это лотерея?

– Я думаю, что нет. Лотерея — это когда мы играем в суперлото и не прилагаем никаких усилий. А здесь психология, исполнение. Женька [Краснов] всегда бил низом на сборах. Почему ударил верхом — непонятно.

- Вы готовили эту серию? Потому что готовил, отрабатывал на тренировке.

– Наверное из-за этого мы проиграли :) Мы — не готовили. Опять же, шажок заступил [Хаткевич отбил пенальти, но арбитр попросил перебить — прим.], а мы все обрадовались уже. Это ломает. Какой-нибудь другой судья мог иначе решить. А когда Женя [Краснов] пробил, вратарь выбежал на три шага. Он говорит: «Если бы он отбил, то я бы тоже зафиксировал». Но если вратарь испугал игрока — перебивай тогда. Но это все, — отходя от дела, – сказал Жуковский .

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