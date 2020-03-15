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Егор Филипенко: «Динамо» по сути два раза дошло до ворот и два раза забило. Гол Бахара? Все очевидно ведь. Не знаю, почему Гуренко возмущается»
15.03.2020 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Егор Филипенко подвел итог матча против минского
«Они не плохо встречают, но надо быть объективным: мы и в первом тайме контролировали мяч и были опаснее. «Динамо» по сути два раза дошло до ворот и два раза забило. Но команда да, крепкая.
Гол Бахара? Все очевидно ведь. Не знаю, почему Сергей Витальевич возмущается. Понимаю. Эмоции. Я играл как вратарь. Игрок, который добивал, он был в офсайде», – сказал Филипенко в эфире «
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Егор Филипенко: «Динамо» по сути два раза дошло до ворот и два раза забило. Гол Бахара? Все очевидно ведь. Не знаю, почему Гуренко возмущается»
Защитник БАТЭ Егор Филипенко подвел итог матча против минского «Динамо» (2:3).
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