Егор Филипенко: «Динамо» по сути два раза дошло до ворот и два раза забило. Гол Бахара? Все очевидно ведь. Не знаю, почему Гуренко возмущается»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко подвел итог матча против минского (2:3).

«Они не плохо встречают, но надо быть объективным: мы и в первом тайме контролировали мяч и были опаснее. «Динамо» по сути два раза дошло до ворот и два раза забило. Но команда да, крепкая.