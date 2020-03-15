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Александр Глеб: «Сказал, что завершил, а потом сказал – и возобновил. Шучу»

15.03.2020 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб рассказал, как принял решение об окончании карьеры.

– Я об этом долго думал и с родными, и с друзьями. И возраст такой... Знаешь, могу еще в футбол играть. Приносить пользу, но двое маленьких детей, семья. Время отнимают эти сборы, заезды. А хочется побыть именно с ними именно в эти годы, чтобы им запомнилось детство вместе с отцом. Да и в любом случае, сказал, что завершил, а потом сказал – и возобновил. Шучу (смеется – прим.)

- Что дальше. Тренерская карьера?

– Я ездил в «Краснодар» к Саше Мартыновичу в гости. Мы были на базе. И попали как раз на игру ЦСКА«Краснодар». Я просто смотрел на Гончаренко, как он на бровке нервы тратит. Смотрю на работу Венгера, как он это все переживал. Это действительно очень стрессовая работа и очень сложная и отнимает еще больше времени, чем быть футболистом, поэтому я решил что тренером не буду, – сказал Глеб в эфире шоу «Макаёнка 9».

 
 
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Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб рассказал, как принял решение об окончании карьеры.
 
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