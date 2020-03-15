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Александр Глеб: «Сказал, что завершил, а потом сказал – и возобновил. Шучу»
15.03.2020 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-футболист сборной Беларуси
– Я об этом долго думал и с родными, и с друзьями. И возраст такой... Знаешь, могу еще в футбол играть. Приносить пользу, но двое маленьких детей, семья. Время отнимают эти сборы, заезды. А хочется побыть именно с ними именно в эти годы, чтобы им запомнилось детство вместе с отцом. Да и в любом случае, сказал, что завершил, а потом сказал – и возобновил. Шучу (смеется – прим.)
- Что дальше. Тренерская карьера?
– Я ездил в «Краснодар» к Саше Мартыновичу в гости. Мы были на базе. И попали как раз на игру
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Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб рассказал, как принял решение об окончании карьеры.
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