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У трех конькобежцев сборной Беларуси подозрение на коронавирус

15.03.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

У трех конькобежцев сборной Беларуси подозрение на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Минин.

«Есть просто подозрения. Они сдали тесты и изолированы. Ждут результатов», – сказал Минин в эфире «Беларусь 5».

Ранее сообщалось, что с хавбек «Слуцка» Юрий Козлов, форвард «Славии» Никита Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Также у акробата из Гомеля выявлен коронавирус.

 
Теги: Гомель
 
 
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У трех конькобежцев сборной Беларуси подозрение на коронавирус.
 
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