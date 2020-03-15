Источник материала: Tribuna.com

У трех конькобежцев сборной Беларуси подозрение на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Минин.

«Есть просто подозрения. Они сдали тесты и изолированы. Ждут результатов», – сказал Минин в эфире « Беларусь 5 ».

Ранее сообщалось, что с хавбек «Слуцка» Юрий Козлов, форвард «Славии» Никита Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Также у акробата из Гомеля выявлен коронавирус.