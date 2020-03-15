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У трех конькобежцев сборной Беларуси подозрение на коронавирус
15.03.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
У трех конькобежцев сборной Беларуси подозрение на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Минин.
«Есть просто подозрения. Они сдали тесты и изолированы. Ждут результатов», – сказал Минин в эфире «
Ранее сообщалось, что с хавбек «Слуцка» Юрий Козлов, форвард «Славии» Никита Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Также у акробата из Гомеля выявлен коронавирус.
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У трех конькобежцев сборной Беларуси подозрение на коронавирус.
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