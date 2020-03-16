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Вячеслав Глеб: «Достоевского начал читать. Очень непросто, конечно»

16.03.2020 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб рассказал о том, что любит читать.

«Читаю в смартфоне новости: «Прессбол», TUT.by. Просто есть еще электронная книга — там все же удобнее. Если в школе вообще ничего не читал, то сейчас наверстываю. У меня тесть — профессор, большой поклонник литературы. Он мне советует и закачивает много всего. Что именно? Вот Достоевского начал читать. Очень непросто, конечно. А так Бушкова очень люблю. Еще на день рождения недавно подарили автобиографию Тотти. Читать пока не начал, но, думаю, будет интересно.

Футболистов сейчас все реже встретишь за книгой. В «Немане», помню, Тема Концевой постоянно что-то читал. Поль Бебей тоже. Молодежь же — не все поголовно, конечно, — больше времени проводит в социальных сетях. По крайней мере, в «Арсенале» с книгой мало кого видел», – сказал Глеб.

 
 
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Форвард дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб рассказал о том, что любит читать.
 
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