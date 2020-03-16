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КХЛ в ближайшее время обсудит дальнейшее проведение Кубка Гагарина
16.03.2020 11:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В ближайшее время КХЛ проведет собрание, на котором решится, будет ли лига продолжать плей-офф, перенесет его или отменит, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Йокерит» и «Барыс» решили не продолжать участие в розыгрыше Кубка Гагарина в связи с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что совещание пройдет во вторник, 17 марта. Отмечалось, что даты матчей плей-офф могут быть сдвинуты как минимум на две недели.
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В ближайшее время КХЛ проведет собрание, на котором решится, будет ли лига продолжать плей-офф, перенесет его или отменит, сообщает «Спорт-Экспресс».
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