Тест Мельникова на коронавирус показал отрицательный результат

Источник материала: Tribuna.com

Тест на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) у форварда Никиты Мельникова показал отрицательный результат.

«Игрок чувствует себя хорошо и завтра приступает в общей группе к тренировочному процессу!», – сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко находились в Мозырской больнице с подозрением на коронавирус.

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