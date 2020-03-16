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Тест Мельникова на коронавирус показал отрицательный результат

16.03.2020 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тест на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) у форварда «Славии» Никиты Мельникова показал отрицательный результат.

«Игрок чувствует себя хорошо и завтра приступает в общей группе к тренировочному процессу!», – сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко находились в Мозырской больнице с подозрением на коронавирус.

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Тест на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) у форварда «Славии» Никиты Мельникова показал отрицательный результат.
 
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