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Тест Мельникова на коронавирус показал отрицательный результат
16.03.2020 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тест на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) у форварда
«Игрок чувствует себя хорошо и завтра приступает в общей группе к тренировочному процессу!», –
Напомним, что Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко
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Тест на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) у форварда «Славии» Никиты Мельникова показал отрицательный результат.
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