В стартовом туре первой лиги «Гомель» сыграет с «Нафтаном», «Крумкачы» против «Гранита» и другие пары

Источник материала: Tribuna.com

В столичном Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси серди команд первой лиги на сезон 2020 года. Добавим, что старт турнира намечен на 25 апреля, последний тур запланирован на 14 ноября.

1 тур

«Гомель» – «Нафтан»

«Локомотив» Гомель – «Химик»

«Крумкачы» – «Гранит»

– «Ошмяны-БГУФК»

«Спутник» – «Сморгонь»

«Волна» – -2017»

«Орша» – «Лида»

2 тур

«Нафтан» – «Лида»

«Слоним» – «Орша»

«Сморгонь» – «Волна»

«Ошмяны-БГУФК» – «Спутник»

«Гранит» – «Арсенал»

«Химик» – «Крумкачы»

– «Локомотив»

3 тур

–

«Крумкачы» – «Гомель»

«Арсенал» – «Химик»

«Спутник» – «Гранит»

– «Ошмяны-БГУФК»

«Орша» –

«Лида» – «Слоним-2017»

4 тур

«Нафтан» – «Слоним-2017»

«Сморгонь» – «Лида»

«Ошмяны-БГУФК» – «Орша»

– «Волна»

«Химик» –

«Гомель» – «Арсенал»

«Локомотив» – «Крумкачы»

5 тур

«Крумкачы» – «Нафтан»

«Арсенал» – «Локомотив»

«Спутник» – «Гомель»

«Волна» –

«Орша» – «Гранит»

«Лида» –

«Слоним-2017» – «Сморгонь»

6 тур

«Нафтан» – «Сморгонь»

«Ошмяны-БГУФК» – «Слоним-2017»

«Гранит» – «Лида»

«Химик» – «Орша»

«Гомель – «Волна»

«Локомотив» – «Спутник»

«Крумкачы» – «Арсенал»

7 тур

«Арсенал» – «Нафтан»

«Спутник» — «Крумкачы»

«Волна» – «Локомотив»

«Орша» – «Гомель»

«Лида» – «Химик»

«Слоним-2017» – «Гранит»

«Сморгонь» – «Ошмяны-БГУФК»

8 тур

«Нафтан» – «Ошмяны-БГУФК»

«Гранит» – «Сморгонь»

«Химик» – «Слоним-2017»

«Гомель» – «Лида»

«Локомотив» – «Орша»

«Крумкачы» – «Волна»

«Арсенал» – «Спутник»

9 тур

«Спутник» – «Нафтан»

«Волна» – «Арсенал»

«Орша» – «Крумкачы»

«Лида» – «Локомотив»

«Слоним-2017» – «Гомель»

«Сморгонь» – «Химик»

«Ошмяны-БГУФК» – «Гранит»

10 тур

«Нафтан» – «Гранит»

«Химик» – «Ошмяны-БГУФК»

«Гомель» – «Сморгонь»

«Локомотив» – «Слоним-2017»

«Крумкачы» – «Лида»

«Арсенал» – «Орша»

«Спутник» – «Волна»

11 тур

«Волна» – «Нафтан»

«Орша» – «Спутник»

«Лида» – «Арсенал»

«Слоним-2017» – «Крумкачы»

«Сморгонь» – «Локомотив»

«Ошмяны-БГУФК» – «Гомель»

«Гранит» – «Химик»

12 тур

«Нафтан» – «Химик»

«Гомель» – «Гранит»

«Локомотив» – «Ошмяны-БГУФК»

«Крумкачы» – «Сморгонь»

«Арсенал» – «Слоним-2017»

«Спутник» – «Лида»

«Волна» – «Орша»

13 тур

«Орша» – «Нафтан»

«Лида» – «Волна»

«Слоним-2017» – «Спутник»

«Сморгонь» – «Арсенал»

«Ошмяны-БГУФК» – «Крумкачы»

«Гранит» – «Локомотив»

«Химик» – «Гомель»

Предварительно команда, занявшая 14-е место будет играть в переходных матчах с командой, занявшей 3-е место во второй лиге.