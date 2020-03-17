В стартовом туре первой лиги «Гомель» сыграет с «Нафтаном», «Крумкачы» против «Гранита» и другие пары

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Tribuna.com
В столичном Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси серди команд первой лиги на сезон 2020 года. Добавим, что старт турнира намечен на 25 апреля, последний тур запланирован на 14 ноября.
1 тур
«Гомель» – «Нафтан»
«Локомотив» Гомель – «Химик»
«Крумкачы» – «Гранит»
«Арсенал» – «Ошмяны-БГУФК»
«Спутник» – «Сморгонь»
«Волна» – «Слоним-2017»
«Орша» – «Лида»
2 тур
«Нафтан» – «Лида»
«Слоним» – «Орша»
«Сморгонь» – «Волна»
«Ошмяны-БГУФК» – «Спутник»
«Гранит» – «Арсенал»
«Химик» – «Крумкачы»
«Гомель» – «Локомотив»
3 тур
«Локомотив» – «Нафтан»
«Крумкачы» – «Гомель»
«Арсенал» – «Химик»
«Спутник» – «Гранит»
«Волна» – «Ошмяны-БГУФК»
«Орша» – «Сморгонь»
«Лида» – «Слоним-2017»
4 тур
«Нафтан» – «Слоним-2017»
«Сморгонь» – «Лида»
«Ошмяны-БГУФК» – «Орша»
«Гранит» – «Волна»
«Химик» – «Спутник»
«Гомель» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Крумкачы»
5 тур
«Крумкачы» – «Нафтан»
«Арсенал» – «Локомотив»
«Спутник» – «Гомель»
«Волна» – «Химик»
«Орша» – «Гранит»
«Лида» – «Ошмяны-БГУФК»
«Слоним-2017» – «Сморгонь»
6 тур
«Нафтан» – «Сморгонь»
«Ошмяны-БГУФК» – «Слоним-2017»
«Гранит» – «Лида»
«Химик» – «Орша»
«Гомель – «Волна»
«Локомотив» – «Спутник»
«Крумкачы» – «Арсенал»
7 тур
«Арсенал» – «Нафтан»
«Спутник» — «Крумкачы»
«Волна» – «Локомотив»
«Орша» – «Гомель»
«Лида» – «Химик»
«Слоним-2017» – «Гранит»
«Сморгонь» – «Ошмяны-БГУФК»
8 тур
«Нафтан» – «Ошмяны-БГУФК»
«Гранит» – «Сморгонь»
«Химик» – «Слоним-2017»
«Гомель» – «Лида»
«Локомотив» – «Орша»
«Крумкачы» – «Волна»
«Арсенал» – «Спутник»
9 тур
«Спутник» – «Нафтан»
«Волна» – «Арсенал»
«Орша» – «Крумкачы»
«Лида» – «Локомотив»
«Слоним-2017» – «Гомель»
«Сморгонь» – «Химик»
«Ошмяны-БГУФК» – «Гранит»
10 тур
«Нафтан» – «Гранит»
«Химик» – «Ошмяны-БГУФК»
«Гомель» – «Сморгонь»
«Локомотив» – «Слоним-2017»
«Крумкачы» – «Лида»
«Арсенал» – «Орша»
«Спутник» – «Волна»
11 тур
«Волна» – «Нафтан»
«Орша» – «Спутник»
«Лида» – «Арсенал»
«Слоним-2017» – «Крумкачы»
«Сморгонь» – «Локомотив»
«Ошмяны-БГУФК» – «Гомель»
«Гранит» – «Химик»
12 тур
«Нафтан» – «Химик»
«Гомель» – «Гранит»
«Локомотив» – «Ошмяны-БГУФК»
«Крумкачы» – «Сморгонь»
«Арсенал» – «Слоним-2017»
«Спутник» – «Лида»
«Волна» – «Орша»
13 тур
«Орша» – «Нафтан»
«Лида» – «Волна»
«Слоним-2017» – «Спутник»
«Сморгонь» – «Арсенал»
«Ошмяны-БГУФК» – «Крумкачы»
«Гранит» – «Локомотив»
«Химик» – «Гомель»
Предварительно команда, занявшая 14-е место будет играть в переходных матчах с командой, занявшей 3-е место во второй лиге.
Теги
: Гомель
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В столичном Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси серди команд первой лиги на сезон 2020 года. Добавим, что старт турнира намечен на 25 апреля, последний...