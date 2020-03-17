ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В стартовом туре первой лиги «Гомель» сыграет с «Нафтаном», «Крумкачы» против «Гранита» и другие пары

17.03.2020 01:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В столичном Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси серди команд первой лиги на сезон 2020 года. Добавим, что старт турнира намечен на 25 апреля, последний тур запланирован на 14 ноября.

1 тур

«Гомель» – «Нафтан»
«Локомотив» Гомель – «Химик»
«Крумкачы» – «Гранит»
«Арсенал» – «Ошмяны-БГУФК»
«Спутник» – «Сморгонь»
«Волна» – «Слоним-2017»
«Орша» – «Лида»

2 тур

«Нафтан» – «Лида»
«Слоним» – «Орша»
«Сморгонь» – «Волна»
«Ошмяны-БГУФК» – «Спутник»
«Гранит» – «Арсенал»
«Химик» – «Крумкачы»
«Гомель» – «Локомотив» 

3 тур

«Локомотив»«Нафтан» 
«Крумкачы» – «Гомель»
«Арсенал» – «Химик»
«Спутник» – «Гранит»
«Волна» – «Ошмяны-БГУФК»
«Орша» – «Сморгонь»
«Лида» – «Слоним-2017»

4 тур

«Нафтан» – «Слоним-2017»
«Сморгонь» – «Лида»
«Ошмяны-БГУФК» – «Орша»
«Гранит» – «Волна»
«Химик» – «Спутник»
«Гомель» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Крумкачы»

5 тур

«Крумкачы» – «Нафтан»
«Арсенал» – «Локомотив»
«Спутник» – «Гомель»
«Волна» – «Химик»
«Орша» – «Гранит»
«Лида» – «Ошмяны-БГУФК»
«Слоним-2017» – «Сморгонь»

6 тур

«Нафтан» – «Сморгонь»
«Ошмяны-БГУФК» – «Слоним-2017»
«Гранит» – «Лида»
«Химик» – «Орша»
«Гомель – «Волна»
«Локомотив» – «Спутник»
«Крумкачы» – «Арсенал»

7 тур

«Арсенал» – «Нафтан»
«Спутник» — «Крумкачы»
«Волна» – «Локомотив»
«Орша» – «Гомель»
«Лида» – «Химик»
«Слоним-2017» – «Гранит»
«Сморгонь» – «Ошмяны-БГУФК»

8 тур

«Нафтан» – «Ошмяны-БГУФК»
«Гранит» – «Сморгонь»
«Химик» – «Слоним-2017»
«Гомель» – «Лида»
«Локомотив» – «Орша»
«Крумкачы» – «Волна»
«Арсенал» – «Спутник»

9 тур

«Спутник» – «Нафтан»
«Волна» – «Арсенал»
«Орша» – «Крумкачы»
«Лида» – «Локомотив»
«Слоним-2017» – «Гомель»
«Сморгонь» – «Химик»
«Ошмяны-БГУФК» – «Гранит»

10 тур

«Нафтан» – «Гранит»
«Химик» – «Ошмяны-БГУФК»
«Гомель» – «Сморгонь»
«Локомотив» – «Слоним-2017»
«Крумкачы» – «Лида»
«Арсенал» – «Орша»
«Спутник» – «Волна»

11 тур

«Волна» – «Нафтан»
«Орша» – «Спутник»
«Лида» – «Арсенал»
«Слоним-2017» – «Крумкачы»
«Сморгонь» – «Локомотив»
«Ошмяны-БГУФК» – «Гомель»
«Гранит» – «Химик»

12 тур

«Нафтан» – «Химик»
«Гомель» – «Гранит»
«Локомотив» – «Ошмяны-БГУФК»
«Крумкачы» – «Сморгонь»
«Арсенал» – «Слоним-2017»
«Спутник» – «Лида»
«Волна» – «Орша»

13 тур

«Орша» – «Нафтан»
«Лида» – «Волна»
«Слоним-2017» – «Спутник»
«Сморгонь» – «Арсенал»
«Ошмяны-БГУФК» – «Крумкачы»
«Гранит» – «Локомотив»
«Химик» – «Гомель»

Предварительно команда, занявшая 14-е место будет играть в переходных матчах с командой, занявшей 3-е место во второй лиге.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столичном Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси серди команд первой лиги на сезон 2020 года. Добавим, что старт турнира намечен на 25 апреля, последний...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика