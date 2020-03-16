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16.03.2020 23:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Турнир остановлен сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.
Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время.
Второй раунд должен был начаться завтра, 17 марта. Ранее о решении не продолжать участие в плей-офф объявили
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