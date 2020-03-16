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16.03.2020 23:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

КХЛ официально приостановила проведение плей-офф Кубка Гагарина из пандемии коронавируса.

Турнир остановлен сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время.

Второй раунд должен был начаться завтра, 17 марта. Ранее о решении не продолжать участие в плей-офф объявили «Йокерит» и «Барыс».

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КХЛ официально приостановила проведение плей-офф Кубка Гагарина из пандемии коронавируса.
 
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