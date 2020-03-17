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«Главное, чтобы люди на трибунах ощущали себя спокойно и безопасно». АБФФ инициировала встречу с представителями МВД

17.03.2020 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Доме футбола АБФФ инициировала встречу представителей МВД со специалистами по безопасности и специалистами по работе с болельщиками клубов высшей и первой белорусских лиг.

Ключевыми спикерами от Министерства выступили заместитель начальника ОПП МОБ Дмитрий Курьян и начальник отдела ОПП МОБ Владимир Станилевич. Правоохранители обратили внимание аудитории на нюансы должного взаимодействия сотрудников ОВД с клубными специалистами по подготовке и организации футбольных матчей сезона-2020. Отдельно остановились на профилактической работе с активным ядром болельщиков для предотвращения с их стороны различного рода правонарушений как на прилегающей территории к стадиону, так и внутри его чаши.

«АБФФ прекрасно понимает, что возможности у клубов разные. Но мы убеждены: если активно работать с болельщиками ежедневно, взаимность не заставит себя ждать. Например, сегодня довольно бюджетно можно вовлекать людей в футбольную жизнь через социальные сети. Также хватает вариантов, чтобы подпитывать интерес публики информационными поводами. Главное, чтобы люди на трибунах ощущали себя спокойно и безопасно – и, как результат, приводили на трибуны детей», – сказал председатель АБФФ Владимир Базанов.

В завершение встречи стороны обсудили актуальный алгоритм действий для проведения матчей, который может быть использован уже в поединках первых туров высшей и первых лиг, старт которых намечен на конец марта-начало апреля.

 
 
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В Доме футбола АБФФ инициировала встречу представителей МВД со специалистами по безопасности и специалистами по работе с болельщиками клубов высшей и первой...
 
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