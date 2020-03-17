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Финал Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы – 24-го (Marca)

17.03.2020 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, когда могут пройти финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает Marca, УЕФА, представители федераций и игроки изучили ситуацию и решили, что провести финалы еврокубков можно на последней неделе июня.

Благодаря переносу чемпионата Европы на 2021 год появляется свободный месяц, в ходе которого можно будет доиграть все турниры. Так, планируется, что финал Лиги Европы состоится 24 июня, а финал Лиги чемпионов – 27-го.

Ожидается, что футбол вернется к нормальной жизни в середине апреля.

Теперь главной проблемой для УЕФА становится перенос клубного чемпионата мира, намеченного на июнь 2021 года. В нем должны принять участие 24 команды. 

 

 
 
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Стало известно, когда могут пройти финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.
 
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