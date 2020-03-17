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Финал Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы – 24-го (Marca)
17.03.2020 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стало известно, когда могут пройти финалы Лиги чемпионов и
Как сообщает Marca, УЕФА, представители федераций и игроки изучили ситуацию и решили, что провести финалы еврокубков можно на последней неделе июня.
Благодаря переносу чемпионата Европы на 2021 год появляется свободный месяц, в ходе которого можно будет доиграть все турниры. Так, планируется, что финал Лиги Европы состоится 24 июня, а финал Лиги чемпионов – 27-го.
Ожидается, что футбол вернется к нормальной жизни в середине апреля.
Теперь главной проблемой для
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Стало известно, когда могут пройти финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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