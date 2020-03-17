Андрей Капский: «Увековечить память Анатолия Капского? Все, что зависело от клуба, мы сделали. Это вопрос времени»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель БАТЭ Андрей Капский рассказал, увековечит ли клуб память Анатолия Капского.

– Увековечим ли мы как-нибудь память Анатолия Капского в скором времени?

– Скажу так: все, что зависело от клуба, мы сделали. Мы предприняли все шаги, обратились во все инстанции по этому вопросу. Я думаю, это вопрос времени. Наверное, оно еще слишком мало, чтобы это решение принялось. Думаю, со временем это все произойдет. Конечно же нам — менеджменту клуба, болельщикам, игрокам — в первую очередь надо добиваться высоких спортивных результатов на поле, чтобы о нашем клубе говорили, чтобы не забывали о том человеке, который сделал очень многое, сделал все для этого клуба. Конечно же, при помощи государства, при помощи той поддержки, которую государство оказывало, партнеров, которые были рядом, людей, которые вместе с ним проделали этот путь. Все мы благодарны. Я думаю, это просто вопрос времени. История клуба была большой, а станет еще больше, в том числе во имя Анатолия Анатольевича Капского. Надеюсь, это не заставит себя ждать, – отметил Капский в эфире клубного YouTube .