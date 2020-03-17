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Алимбекова расплакалась в эфире «Беларусь 5», говоря о критике: «Я не ожидала, что будет столько много. Впервые с таким столкнулась»

17.03.2020 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова рассказала о своем отношении к критике болельщиков.

– Я не ожидала, что будет столько критики. Ее было столько много, что, наверное, ни один спортсмен нашей сборной столько… (в этот момент Динара расплакалась – Tribuna.com). Давайте не будем об этом.

– Как это переживать?

– Впервые с таким столкнулась.  Поэтому, может, из-за этого мне было так сложно изначально… Сначала тебя хвалят-хвалят, а потом резко много претензий, много ожиданий.

Потом уже ты выходишь на тренировку и это немного забывается, и ты настраиваешься дальше, выполняешь свою работу. У меня так было. Я думала, что ну вот будет гонка и будет все нормально, я пробегу хорошо, и они успокоятся, будет все нормально. Но такого не случалось.

Не знаю… Не хочу доказывать болельщикам что-то. Сначала нужно выполнить хорошо свою работу и доказать самой себе, что все возможно и не зря тренируешься так много. И болельщики, наверное, оценят.

Когда я узнала, что чемпионат Европы пройдет у нас в Раубичах, то появилось такое хорошее настроение, что мы снова приедем к своим болельщикам. К тем, которые очень любят биатлон и придут болеть за нас на трибуны и не будут там сидеть у компьютеров и печатать плохие комментарии, а именно приедут посмотреть, как это все вживую, как спортсмены выкладываются, – сказала Алимбекова в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Отметка на видео с 5.12

Алимбекова расплакалась в эфире «Беларусь 5», говоря о критике: «Я не ожидала, что будет столько много. Впервые с таким столкнулась»

Фото: скриншот «Беларусь

 
 
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Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова рассказала о своем отношении к критике болельщиков.
 
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