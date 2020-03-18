⚡️ «Париматч» – титульный партнер Fantasy-турнира высшей лиги Беларуси 2020. Теперь классных призов будет еще больше!

Источник материала: Tribuna.com

В новом сезоне титульным партнером Parimatch Fantasy на «Трибуне» станет букмекерская компания «Париматч»

Эта новость придется по душе всем игрокам фентези, ведь призов станет еще больше! Кроме главного приза – смартфона Huawei P30, каждый месяц мы будем разыгрывать классные подарки: от стильного брендированного мерча – майки и байки, до крутых гаджетов – фитнес-браслетов и пауэрбанков.

Но и это еще не все. Победитель лиги «Fantasy Parimatch» получит суперприз – топовую модель игровой приставки Sony PlayStation 4 Pro!

Как принять участие в турнире:

1. Собрать свою Fantasy-команду по этой ссылке.

2. Вступить в лигу болельщиков «Fantasy Лига Париматч – Parimatch Fantasy League» . Код для вступления: ba8450fcba01