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⚡️ «Париматч» – титульный партнер Fantasy-турнира высшей лиги Беларуси 2020. Теперь классных призов будет еще больше!

18.03.2020 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В новом сезоне титульным партнером Parimatch Fantasy на «Трибуне» станет букмекерская компания «Париматч»

Эта новость придется по душе всем игрокам фентези, ведь призов станет еще больше! Кроме главного приза – смартфона Huawei P30, каждый месяц мы будем разыгрывать классные подарки: от стильного брендированного мерча – майки и байки, до крутых гаджетов – фитнес-браслетов и пауэрбанков.

Но и это еще не все. Победитель лиги «Fantasy Parimatch» получит суперприз – топовую модель игровой приставки Sony PlayStation 4 Pro!

Как принять участие в турнире: 

1. Собрать свою Fantasy-команду по этой ссылке.

2. Вступить в лигу болельщиков «Fantasy Лига Париматч – Parimatch Fantasy League». Код для вступления: ba8450fcba01

 

 
Теги: Новости
 
 
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В новом сезоне титульным партнером Parimatch Fantasy на «Трибуне» станет букмекерская компания «Париматч» Эта новость придется по душе всем игрокам фентези, ведь призов...
 
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