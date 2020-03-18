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⚡️ «Париматч» – титульный партнер Fantasy-турнира высшей лиги Беларуси 2020. Теперь классных призов будет еще больше!
18.03.2020 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В новом сезоне титульным партнером Parimatch Fantasy на «Трибуне» станет букмекерская компания «Париматч»
Эта новость придется по душе всем игрокам фентези, ведь призов станет еще больше! Кроме главного приза – смартфона Huawei P30, каждый месяц мы будем разыгрывать классные подарки: от стильного брендированного мерча – майки и байки, до крутых гаджетов – фитнес-браслетов и пауэрбанков.
Но и это еще не все. Победитель лиги «Fantasy Parimatch» получит суперприз – топовую модель игровой приставки Sony PlayStation 4 Pro!
Как принять участие в турнире:
1. Собрать свою Fantasy-команду по этой
2. Вступить в лигу болельщиков
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⚡️ «Париматч» – титульный партнер Fantasy-турнира высшей лиги Беларуси 2020. Теперь классных призов будет еще больше!
В новом сезоне титульным партнером Parimatch Fantasy на «Трибуне» станет букмекерская компания «Париматч» Эта новость придется по душе всем игрокам фентези, ведь призов...
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