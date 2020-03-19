|
Юрий Вернидуб: «Поколение Милевского и Алиева – самое страшное в плане алкоголя»
19.03.2020 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер солигорского «Шахтера»
– Вы бы себя молодого взяли к себе в команду?
– Не знаю. Сложно сказать, футбол двигается вперед. Как говорит мой сын, мы тогда не в футбол играли, а пешком ходили, это они сейчас играют.
– У вас были проблемы с дисциплиной?
– Скажу честно, иногда проскакивало. Смотря какая дисциплина. Если игровая и в плане тренировок, то никогда. Не буду лукавить, мы тогда чуть покрепче были, чем нынешняя молодежь, где-то нарушение присутствовало, что обманывать. Но знали когда это делать и в какое время.
– Даже сейчас
– А сколько Алиеву и Милевскому лет? Они дети еще, у меня дети такого возраста. Что они могли знать?
Кстати, их поколение – самое страшное в плане алкоголя. В мое поколение тоже было немало таких, но и люди покрепче были. Выросли не на сникерсах и баунти, а на натуральном молоке и сале. Может быть, было и здоровья побольше, – сказал Вернидуб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о своих проблемах с дисциплиной в бытность игрока.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)