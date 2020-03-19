|
Исаев о победе «Энергетика» над БАТЭ: «Команда ###### с начала декабря в двухразовом режиме, на ржавых турниках за офисом Пигулевского»
19.03.2020 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Валерий Исаев после победы «Энергетика-БГУ» над БАТЭ (3:1) поделился мнением о
«Кирилл расстроен и это объяснимо. «Энергетик», конечно, удивил в очередной раз. Новая группа атаки и так эффективно. Половина команды сегодня по-прежнему не уровня высшей лиги. Они просто перебегали
Мы продолжаем искать спортивные знания в Европе, проводим семинары с испанцами, голландцами и черт знает с кем. Не работают они у нас, не заходят в наших парней. «Энергетик» реально в нищете. Голкиперу команды зашивали единственные бутсы за 15 минут до начала матча. Это доказывает, что в стране есть игроки и возможен атакующий футбол и приемлемый результат. Все остальное прыжки в сторону. И однозначно, сегодня не БАТЭ проиграло, выиграл «Энергетик»! И подождем Шкурина в ЦСКА. Еще споет белорусскую песню Уткин и расстроятся наши доблестные аналитики», – написал Исаев в своем
Напомним, известный российский журналист Василий Уткин
Дубль новичка, убойные фэйлы, полевой на воротах – последний турнир Европы стартовал классным матчем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исаев о победе «Энергетика» над БАТЭ: «Команда ###### с начала декабря в двухразовом режиме, на ржавых турниках за офисом Пигулевского»
Агент Валерий Исаев после победы «Энергетика-БГУ» над БАТЭ (3:1) поделился мнением о словах главного тренера борисовчан Кирилла Альшевского, который сообщил, что...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)