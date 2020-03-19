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Исаев о победе «Энергетика» над БАТЭ: «Команда ###### с начала декабря в двухразовом режиме, на ржавых турниках за офисом Пигулевского»

19.03.2020 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев после победы «Энергетика-БГУ» над БАТЭ (3:1) поделился мнением о словах главного тренера борисовчан Кирилла Альшевского, который сообщил, что соперник не удивил.

«Кирилл расстроен и это объяснимо. «Энергетик», конечно, удивил в очередной раз. Новая группа атаки и так эффективно. Половина команды сегодня по-прежнему не уровня высшей лиги. Они просто перебегали БАТЭ. А таких исполнителей как Тве, Яхшибоев в БАТЭ сегодня не было. Джереми будет лучшим в этой позиции в чемпионате. Причины успеха по-прежнему просты – талант и сумасшедшая работа Юревича и его помощников. «Энергетик» ###### [вкалывает] с начала декабря в двухразовом режиме, на ржавых турниках за офисом Пигулевского, спят между первой ежедневной тренировкой в 8.00 и второй в обед. Кто на матах в развалившемся спорт зале, кто в холодной раздевалке, прикрывшись рваными штанами. Не утверждаю, что это правильно в 21 веке но знаю точно, результативно для тех кто стремится. Только такой работой, только таким опытом и знаниями можно добиться успеха в нашей стране.

Мы продолжаем искать спортивные знания в Европе, проводим семинары с испанцами, голландцами и черт знает с кем. Не работают они у нас, не заходят в наших парней. «Энергетик» реально в нищете. Голкиперу команды зашивали единственные бутсы за 15 минут до начала матча. Это доказывает, что в стране есть игроки и возможен атакующий футбол и приемлемый результат. Все остальное прыжки в сторону. И однозначно, сегодня не БАТЭ проиграло, выиграл «Энергетик»! И подождем Шкурина в ЦСКА. Еще споет белорусскую песню Уткин и расстроятся наши доблестные аналитики», – написал Исаев в своем фэйсбуке.

Напомним, известный российский журналист Василий Уткин обещал спеть белорусскую песню, если белорусский форвард Илья Шкурин закрепится в составе ЦСКА.

Дубль новичка, убойные фэйлы, полевой на воротах – последний турнир Европы стартовал классным матчем

 
 
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Агент Валерий Исаев после победы «Энергетика-БГУ» над БАТЭ (3:1) поделился мнением о словах главного тренера борисовчан Кирилла Альшевского, который сообщил, что...
 
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