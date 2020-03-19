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Пунтус после победы над «Шахтером»: «Не унижаю достоинств соперника, но он ничем не удивил»

19.03.2020 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус после победы (1:0) над «Шахтером» в матче 1-го тура чемпионата Беларуси отметил, что соперник ничем не удивил.

– Понятно, что я очень рад победе, добытой в таком матче. Это дорого стоит. Честно скажу, что когда матч подходил к своему завершению, я думаю все те, кто переживал за нас и мы в том числе, что очень верилось, что где-то можно один момент поймать и выиграть. Очень верилось и хотелось. Но ловил себя на мысли, что результат 0:0, который двигался уже к своему завершению, я был бы ему рад. Ну а коли случилась победа, то вы сами понимаете мое настроение теперешнее.

– Показалось, что «Шахтер» вашу команду ничем не удивил. Торпедо было полностью готово, что крайние защитники будут высоко подниматься, в то время как Кухарчик и Антилевский будут падать...

– Я понял вопрос. Мы конечно готовились, вы сами понимаете, что это не просто играть три матча подряд, тем более с соперником, который в каждом матче фаворит. А самое главное, что мы проигрывали эти матчи и мы только фрагментально показывали какой то футбол. А так мы особенно тот первый тайм, который мы показывали в Жодино в первой игре 9 марта, за который мне до сих пор немножко стыдновато. Я понимаю, что почему так получилось скомкано, было волнение домашнее, первая игра. Конечно мы и сами игроки, им надо отдать должное анализируют это все, поэтому они сами, мало что мы им подсказали, они сами. Но здесь, не унижая достоинств «Шахтера», они нас ничем не удивили. Они все три матча играли в одном рисунке, – сказал Пунтус.

«Шахтер» третий матч не забивает в пустые ворота Жодино. На этот раз промах стал роковым

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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус после победы (1:0) над «Шахтером» в матче 1-го тура чемпионата Беларуси отметил, что соперник ничем не удивил.
 
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