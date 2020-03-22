Виталий Павлов: «Пока перед игроками и работниками «Слуцка» задолженности вообще нет. Думаю, все наладится, просто нужно немного времени»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов считает, что команда не снимется с чемпионата.

- Что у клуба с финансами? Что с деньгами?

– Пока перед игроками и работниками клуба задолженности вообще нет. Мы зарплату получили вовремя. Есть нюансы, так как еще не назначили нового директора. Наш руководитель Виталий Степанович (Бунос – Tribuna.com) занимается, днем и ночью на работе. Ездит по организациям, по различным структурам, старается что-то делать. Думаю, будет все нормально. У нас есть школа, много детей… Не должно это все рухнуть. Все понимают — и руководитель города, и области. Думаю, все наладится, просто нужно немного времени.

- Не допускаете, что команда может сняться по ходу чемпионата?