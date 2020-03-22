26-летняя российская лыжница может перейти в сборную Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Глава Белорусского лыжного союза Андрей Коваленко сообщил, что за российская лыжница может начать выступать за сборную .

«Спортсменка пока на просмотре. Два месяца за свои деньги приезжает к нам. Тренеры наблюдают за ее работой, присматриваются, оценивают.

Если все сложится хорошо, для нас это будет хорошая поддержка. Девушке 26 лет, результаты могут быть на уровне двадцатки Кубка мира. Да и наших спортсменок такое соседство простимулирует.

Если и в будущем лыжники из других стран будут предлагать присоединиться к белорусской сборной, мы будем их рассматривать. Но у нас есть условия: выигрываешь у белорусов минуту-две - будем вести переговоры», – сказал Коваленко.