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26-летняя российская лыжница может перейти в сборную Беларуси
22.03.2020 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава Белорусского лыжного союза Андрей Коваленко сообщил, что за российская лыжница может начать выступать за сборную
«Спортсменка пока на просмотре. Два месяца за свои деньги приезжает к нам. Тренеры наблюдают за ее работой, присматриваются, оценивают.
Если все сложится хорошо, для нас это будет хорошая поддержка. Девушке 26 лет, результаты могут быть на уровне двадцатки Кубка мира. Да и наших спортсменок такое соседство простимулирует.
Если и в будущем лыжники из других стран будут предлагать присоединиться к белорусской сборной, мы будем их рассматривать. Но у нас есть условия: выигрываешь у белорусов минуту-две - будем вести переговоры», – сказал Коваленко.
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Глава Белорусского лыжного союза Андрей Коваленко сообщил, что за российская лыжница может начать выступать за сборную Беларуси.
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