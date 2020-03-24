Гончаров о том, могут ли сдвинуть ЧМ-2021 на 2022-й год: «Сделать это принудительно не в силах даже конгресс ИИХФ. Это может быть только жестом доброй воли»

Источник материала: Tribuna.com

Член совета ИИХФ, заместитель председателя ФХБ Сергей Гончаров в интервью газете «Прессбол» поделился мнением о шансах Беларуси и Латвии принять ЧМ в 2021 году.

– В принципе в нашем мире возможно все. Вы же видит сами, что происходит в течение последних недель. Но только теоретически. Практически же ситуация такова, что избрание страны-хозяйки чемпионата мира какого-то года — это не только результат голосования членов ИИХФ на очередном ежегодном конгрессе. А и как минимум последующее заключение соответствующего контракта с победителем кандидатской гонки. Или несколькими победителями, как в случае с Минском и Ригой. И они уже заключены и с белорусско-латвийской связкой, и с Финляндией на 2022 год, и с Россией на 2023, и так далее вплоть до 2025-го.

То есть для того, чтобы в Швейцарии прошел чемпионат, теперь швейцарцам нужно или соглашаться с его проведением в 2026-м, или действительно просить «подвинуться» всю цепочку. Насколько знаю, такой просьбы еще не прозвучало. А сделать это принудительно не в силах даже конгресс Международной федерации. Большинством голосов он может выбрать страну проведения, но не отобрать у нее это право или изменить год. Это может быть только жестом доброй воли и актом солидарности подвигающихся. Причем в минско-рижском случае сопряженным даже с большими трудностями, чем у следующих звеньев этой своеобразной «цепочки хозяев»: все-таки подготовка к ЧМ-2021 уже находится в более «горячей» стадии.

— То есть Минск и Рига могут скоро оказаться перед непростым моральным выбором: и отказать в сложившейся ситуации неудобно, и согласиться нелегко. Получится, что вроде как зря старались, в 2017-м отвоевав «на тоненького» у Финляндии право проведения чемпионата в неолимпийский год.

— По-моему, это как раз наименьшая из проблем. Считаю, мнение о непопулярности мировых форумов из-за недоезда звезд в олимпийские годы сильно преувеличено. Вспомните хотя бы Минск-2014: неужели присутствие Овечкина, Малкина, Ягра — не прямое опровержение? Но допустим даже, что турнир действительно недосчитается суперзвезд. Так и в этом случае у хозяев калибра Беларуси и Латвии прямая выгода: больше шансов пробиться в итоговой классификации выше. А болельщики в любой стране, даже приходя посмотреть на игру больших мастеров, переживают все-таки прежде всего за свою сборную.

— Так понимаю, дата очередного конгресса ИИХФ, на котором может быть поднят вопрос, все еще неизвестна?

— Именно так. Просто есть намерение провести его при первой возможности, раз уж этого не удалось сделать в «штатные» сроки в Цюрихе в конце мая. Но когда эта ближайшая возможность представится, сами понимаете, сейчас точно не спрогнозирует никто, – сказал Гончаров.

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