ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чепа о критике судейства: «Некоторые тренеры упорно продолжают этим заниматься. Будем апеллировать к футбольным законам. Думаю, сведем и эту проблему на нет»

24.03.2020 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа в интервью газете «Прессбол» рассказал о реакции федерации на критику судей.

«С прошлого года мы стали обращать внимание на то, чтобы на послематчевых пресс-конференциях они говорили об игре подопечных, а не о судействе. В регламенте в пункте 6.13 четко прописано, что запрещается комментировать и давать оценку судейству. Однако некоторые тренеры упорно продолжают этим заниматься.

Будем апеллировать к футбольным законам. И я думаю, что сведем на нет и эту проблему», – сказал Чепа.

Игорь Ковалевич: «Судья сломал игру. Есть разные трактовки правил. Двойные, а у этого судьи тройные стандарты»

Мартинович о четырех пенальти в ворота «Славии»: «Плохая игра в обороне, судья был очень строг»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа в интервью газете «Прессбол» рассказал о реакции федерации на критику судей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гончаров о том, могут ли сдвинуть ЧМ-2021 на 2022-й год: «Сделать это принудительно не в силах даже конгресс ИИХФ. Это может быть только жестом доброй воли»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика