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Чепа о критике судейства: «Некоторые тренеры упорно продолжают этим заниматься. Будем апеллировать к футбольным законам. Думаю, сведем и эту проблему на нет»
24.03.2020 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ
«С прошлого года мы стали обращать внимание на то, чтобы на послематчевых пресс-конференциях они говорили об игре подопечных, а не о судействе. В регламенте в пункте 6.13 четко прописано, что запрещается комментировать и давать оценку судейству. Однако некоторые тренеры упорно продолжают этим заниматься.
Будем апеллировать к футбольным законам. И я думаю, что сведем на нет и эту проблему», – сказал Чепа.
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Чепа о критике судейства: «Некоторые тренеры упорно продолжают этим заниматься. Будем апеллировать к футбольным законам. Думаю, сведем и эту проблему на нет»
Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа в интервью газете «Прессбол» рассказал о реакции федерации на критику судей.
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