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Вергеенко о чемпионате: «Думаю, интерес растет. Не только эта ситуация привела. Будем надеяться, что это тоже принесет прибыль АБФФ»

24.03.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя АБФФ Михаил Вергеенко считает, что интерес к чемпионату Беларуси растет.

«Я думаю, что интерес растет именно к нашему первенству. Не только эта ситуация вывела нас на такие разговоры, поэтому, я думаю, что это отдельная тема. Будем надеяться, что это тоже принесет прибыль нашей федерации футбола», – сказал Вергеенко в эфире «Арены».

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Заместитель председателя АБФФ Михаил Вергеенко считает, что интерес к чемпионату Беларуси растет.
 
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