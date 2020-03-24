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Вергеенко о чемпионате: «Думаю, интерес растет. Не только эта ситуация привела. Будем надеяться, что это тоже принесет прибыль АБФФ»
24.03.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ
«Я думаю, что интерес растет именно к нашему первенству. Не только эта ситуация вывела нас на такие разговоры, поэтому, я думаю, что это отдельная тема. Будем надеяться, что это тоже принесет прибыль нашей федерации футбола», – сказал Вергеенко в эфире «
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Вергеенко о чемпионате: «Думаю, интерес растет. Не только эта ситуация привела. Будем надеяться, что это тоже принесет прибыль АБФФ»
Заместитель председателя АБФФ Михаил Вергеенко считает, что интерес к чемпионату Беларуси растет.
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