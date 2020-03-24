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Олимпиада-2020 в Токио близка к переносу

24.03.2020 15:46 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Решение о переносе принято. Параметры отсрочки пока не определены, но я точно знаю, что 24 июля Олимпиада не начнется". Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд сделал громкое заявление, впрочем, оно неофициальное. Ожидается, что МОК все объявит в апреле. Ранее Австралия, Канада и Польша отказались отправлять спортсменов в Токио, если Игры не перенесут. Против высказалась и Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

 
 
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"Решение о переносе принято. Параметры отсрочки пока не определены, но я точно знаю, что 24 июля Олимпиада не начнется". Член Международного олимпийского комитета...
 
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