Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олимпиада-2020 в Токио близка к переносу "Решение о переносе принято. Параметры отсрочки пока не определены, но я точно знаю, что 24 июля Олимпиада не начнется". Член Международного олимпийского комитета...

"Решение о переносе принято. Параметры отсрочки пока не определены, но я точно знаю, что 24 июля Олимпиада не начнется". Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд сделал громкое заявление, впрочем, оно неофициальное. Ожидается, что МОК все объявит в апреле. Ранее Австралия, Канада и Польша отказались отправлять спортсменов в Токио, если Игры не перенесут. Против высказалась и Международная ассоциация легкоатлетических федераций.