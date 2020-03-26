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Родионов, Близнюк, Мозолевский, Павлов и еще 14 специалистов получили тренерские лицензии

26.03.2020 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусские специалисты прошли обучение по программе УЕФА и получили тренерские лицензии. Среди выпускников экс-игроки национальной сборной Беларуси Виталий Родионов, Александр Павлов, Геннадий Близнюк и Дмитрий Мозолевский.

В число слушателей курсов, успешно сдавших экзамены, вошли:

Близнюк Геннадий; Васюкович Юрий; Павлов Александр; Греньков Андрей; Демешко Александр; Краснов Владимир; Масловский Сергей; Махнач Андрей; Мозолевский Дмитрий; Родионов Виталий; Романенко Егор; Сокол Виктор; Софьина Клавдия; Цыпляков Максим; Халецкий Алексей; Ходневич Алексей; Шепетовский Виталий; Шпырна Александр.

Дипломы были вручены председателем АБФФ Владимиром Базановым.

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Белорусские специалисты прошли обучение по программе УЕФА и получили тренерские лицензии.
 
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