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Родионов, Близнюк, Мозолевский, Павлов и еще 14 специалистов получили тренерские лицензии
26.03.2020 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусские специалисты прошли обучение по программе УЕФА и получили тренерские лицензии. Среди выпускников экс-игроки национальной сборной Беларуси Виталий Родионов,
В число слушателей курсов, успешно сдавших экзамены, вошли:
Близнюк Геннадий; Васюкович Юрий; Павлов Александр; Греньков Андрей; Демешко Александр; Краснов Владимир; Масловский Сергей; Махнач Андрей; Мозолевский Дмитрий;
Дипломы были вручены председателем АБФФ Владимиром Базановым.
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Белорусские специалисты прошли обучение по программе УЕФА и получили тренерские лицензии.
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