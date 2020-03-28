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Николай Ходасевич: «На трибунах у нас тишина, потому что у людей развито самосознание»
28.03.2020 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич на
«На трибунах у нас тишина, потому что у людей развито самосознание.
Классную штуку сказал Игорь Ковалевич: перед матчем здороваться нельзя, а в игре так можно все», – сказал Ходасевич.
Матч «Рух» – «Энергетик-БГУ» на ГОСК «Брестский» посетило 933 человека.
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Белорусский журналист Николай Ходасевич на канале «ЧестнОК» поделился мнением о том, почему падает посещаемость чемпионата Беларуси.
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