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Николай Ходасевич: «На трибунах у нас тишина, потому что у людей развито самосознание»

28.03.2020 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич на канале «ЧестнОК» поделился мнением о том, почему падает посещаемость чемпионата Беларуси.

«На трибунах у нас тишина, потому что у людей развито самосознание.

Классную штуку сказал Игорь Ковалевич: перед матчем здороваться нельзя, а в игре так можно все», – сказал Ходасевич.

Матч «Рух» – «Энергетик-БГУ» на ГОСК «Брестский» посетило 933 человека.

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич на канале «ЧестнОК» поделился мнением о том, почему падает посещаемость чемпионата Беларуси.
 
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