Николай Ходасевич: «На трибунах у нас тишина, потому что у людей развито самосознание»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич на канале «ЧестнОК» поделился мнением о том, почему падает посещаемость чемпионата Беларуси.

«На трибунах у нас тишина, потому что у людей развито самосознание.

Классную штуку сказал Игорь Ковалевич: перед матчем здороваться нельзя, а в игре так можно все», – сказал Ходасевич.

Матч «Рух» – «Энергетик-БГУ» на ГОСК «Брестский» посетило 933 человека.