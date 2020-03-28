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Владимир Шантарович: «Чем больше будет спортивных побед, тем мощнее и целостнее станет страна. Это оценка здоровой и сильной нации»

28.03.2020 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович считает, чем больше спортивных побед, тем мощнее и целостнее станет страна.

— Нельзя жить полумерами. Во главу угла нужно ставить главную цель, на нее ориентироваться и к ней идти. В этом и есть сила. В увлечении. В самоотречении. Кто не стоит на месте, тот живет. И тот сильный.

— В Беларуси великолепные традиции в гребле: 14 олимпийских чемпионов! За счет чего удается побеждать?

— Любой победитель должен обладать соответствующей антропометрией, генетикой. Безусловно. Но это лишь частичка общего успеха. Настоящий чемпион — это человек, который впитал десяток таких слагаемых. Но главное, он должен быть воином. Это особое состояние.

— Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других, а сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех.

— Верно. Когда во время II Европейских игр на трибуны гребной базы в Заславле приехал Александр Лукашенко, я не узнал команду. У них глаза загорелись, они стали метаться, как лошади по паддоку перед скачкой, жаждали выйти на старт, будто это главное событие в их жизни. Мне страшно становилось от того, что я видел: молотили веслами с таким энтузиазмом, что порвали всех. Это и есть психология, и ее нужно развивать. В каждом из этих спортсменов заложен атомный заряд. Вопрос лишь в умении в нужное время и в нужном месте запустить взрыватель. И тогда никто не сможет помешать победить.

— А насколько важны для формирования и воспитания общества, для государства в целом большие спортивные победы?

— Чем больше их будет, тем мощнее и целостнее станет страна. Это оценка здоровой и сильной нации. В гребле у нас 14 олимпийских чемпионов. Все из разных регионов, и везде это пропаганда здорового образа жизни. Если они становятся еще и примером для подражания — вообще идеально. Самооценка нации растет, ведь успехи спортсменов каждый переносит на себя. Любая победа увеличивает производительность труда — это известный факт. Народ заряжается позитивом. Оживает, возрастает поток молодежи в спортивные секции. Это здорово! Это движение. Это жизнь. И это сила.

— Неужели вас никогда не посещала мысль, что все, хватит!

— Иногда. Особенно когда ревизоры от спорта начинают оценивать твой труд. В режиме своего понимания. Особо не вникая. Но я старюсь не обращать на это внимания. И снова рвусь в бой. Зачем? Стабилизация — это жизнь в комфорте. Я этого не понимаю. Мне нужно, чтобы было тяжело. В жизни ничто не должно ржаветь, а комфорт рождает коррозию. В том числе и душевную, – сказал Шантарович.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович считает, чем больше спортивных побед, тем мощнее и целостнее станет страна.
 
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