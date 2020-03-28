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Алексей Андронов: «Белорусский футбол стал мемом, который обсуждают во всем мире»

28.03.2020 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный российский спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал пресс-службе Parimatch o повышенном внимании к белорусскому футболу.

— Белорусский футбол? Немного забавно, конечно, звучит этот вопрос . Хотя сейчас не до смеха, потому  что практически все соревнования на планете остановлены. И белорусский футбол стал таким мемом во всем мире, который обсуждается. Я за ним слежу достаточно давно и довольно плотно. Я ездил на матчи сборной Беларуси, когда тренером был мой товарищ Александр Хацкевич, ездил и после.

Прекрасный стадион построен в Борисове. На мой взгляд, это образец для многих стран постсоветского пространства, как нужно строить не огромные какие-то стадионы, а компактные, небольшой вместимости.

Также в Беларуси прервалась гегемония БАТЭ. Долгое время мы считали, что весь белорусский футбол — это только БАТЭ. Но в прошлом сезоне чемпионом стало брестское «Динамо», в котором играет еще один мой товарищ Артем Милевский.

Как подходить комментаторам к матчам? Во-первых, если бы мне предложили прокомментировать, я бы с удовольствием согласился, потому что это всегда интересный и новый опыт. Во-вторых, я думаю, что комментатор должен относится с своей работе всегда максимально ответственно. Даже если он комментирует первенство бани, я ни в коем случае сейчас не сравниваю Беларусь с баней, но если это показывают по телевидению, значит, нужно подготовиться. А подготовиться к белорусскому чемпионату, на мой взгляд, не так сложно. Мне кажется, что высокомерия никакого быть не должно. Белорусский футбол занимает свое место в европейской системе координат. Беларусь играла хорошие матчи с большими сборными, БАТЭ шумел в Лиге чемпионов и Лиге Европы. БАТЭ выходил на первые полосы газет вполне себе континентальных, обсуждающий действительно большой футбол.

Чемпионат Беларуси в этом году будет особенно интересным, учитывая смену лидера. И если он состоится в намеченном формате, не будет прерываться, наверное, это будет вообще какая-то сказка для любителей футбола, которые хотят просто футбол посмотреть. Когда ничего больше не осталось, ты действительно понимаешь, что это представляет интерес, — считает Алексей Андронов.

 
 
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Известный российский спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал пресс-службе Parimatch o повышенном внимании к белорусскому футболу.
 
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