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2-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится 4 матчами

28.03.2020 13:32 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Торпедо-БелАЗ" с минимальным счетом 1:0 обыгрывает бобруйскую "Белшину", а "Рух" с таким же счетом уступает "Энергетику". Сегодня второй тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится еще четырьмя поединками. Самым интересным видится противостояние двух столичных команд, в котором "Минск" примет "Динамо". В прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5".

Начало трансляции в 16:50. А в 12:50 в режиме реального времени болельщики смогут увидеть поединок между "Слуцком" и брестским "Динамо".

 
Теги: Минск
 
 
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"Торпедо-БелАЗ" с минимальным счетом 1:0 обыгрывает бобруйскую "Белшину", а "Рух" с таким же счетом уступает "Энергетику". Сегодня второй тур чемпионата Беларуси по...
 
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