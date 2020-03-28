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Чемпионат Беларуси по гандболу. Лидеры встречаются в Минске

28.03.2020 15:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

А до этого - дерби белорусского гандбола. Трансляция уже идет также на спортивном канале. Без болельщиков на площадке столичного дворца спорта "Уручье" встречаются СКА и БГК имени Мешкова. В турнирной таблице у клубов одинаковое количество очков, но у гостей еще две игры в запасе.
 
 
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А до этого - дерби белорусского гандбола. Трансляция уже идет также на спортивном канале. Без болельщиков на площадке столичного дворца спорта "Уручье" встречаются...
 
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